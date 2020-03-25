Какие меры предпринимают в России для борьбы с распространением коронавируса?
Количество заболевших коронавирусом в России растет. Инфицированы уже 495 человек. Только за последние сутки выявлено 57 новых случаев. Большинство в Москве — 28 человек, пятеро — в Петербурге.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Жители столицы, у которых диагностирован коронавирус, смогут лечиться на дому. Об этом говорится в заявлении московского департамента здравоохранения.
В ведомстве пояснили, что речь идет только о тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. В частности, если температура тела не выше 38,5 и дыхание, при этом, свободное. В остальных случаях — пациент будет госпитализирован. В больницу также отправятся беременные женщины, и люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. В целом же по России меры по борьбе с распространением COVID-19 ужесточаются.
Министерству транспорта и Минобороны поручено составить список аэропортов, которые смогут принять рейсы с нашими туристами из стран, где зафиксирован коронавирус. Минтруда должен проработать вопрос о приостановке работы санаториев. Регионам предписано закрыть ночные клубы, развлекательные центры, кинотеатры и детские комнаты.
В свою очередь, Роспотребнадзор должен контролировать, как соблюдаются ограничения. Количество заболевших коронавирусом в России растет. Инфицированы уже 495 человек. Только за последние сутки выявлено 57 новых случаев. Большинство в Москве — 28 человек, пятеро в Петербурге.
Столица была готова к удару. Об этом Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину на совещании по борьбе с пандемией. Мэр Москвы, как глава рабочей группы Госсовета по ситуации с коронавирусом, призвал окружить особым вниманием старшее поколение.
«Это пожилые люди. 65 лет, особенно старше. Мы объявили карантин с четверга они будут сидеть дома, даже те, кто работают от 65 лет переходят на больничный. Такую же аналогичную меру нам надо рекомендовать, у вас есть такая приличная динамика. Это в Питере надо делать, надо во всех миллионниках городах», — сказал Сергей Собянин.
С завтрашнего дня в Петербурге ужесточат меры безопасности в общественных местах. Закроются бассейны, фитнес-клубы и аквапарки. В клиниках города на Неве временно отменены плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мар
- «Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
- 25 мар
- В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
- 25 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 25 марта
- 25 мар
- Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке
- 25 мар
- Сенатор предложил отправить нарушившего карантин рэпера Джигана в больницу
- 25 мар
- В Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии
- 25 мар
- Олимпийские игры отложили до лучших времен
- 25 мар
- «Важно отработать итальянский сценарий»: Главврач Коммунарки Владимиру Путину
- 25 мар
- Меры по защите здоровья личного состава усилены в российской армии
- 25 мар
- Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко, попавшего в больницу в Коммунарке
Читайте также
64%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?