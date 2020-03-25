Какие меры предпринимают в России для борьбы с распространением коронавируса?

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Количество заболевших коронавирусом в России растет. Инфицированы уже 495 человек. Только за последние сутки выявлено 57 новых случаев. Большинство в Москве — 28 человек, пятеро — в Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жители столицы, у которых диагностирован коронавирус, смогут лечиться на дому. Об этом говорится в заявлении московского департамента здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что речь идет только о тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. В частности, если температура тела не выше 38,5 и дыхание, при этом, свободное. В остальных случаях — пациент будет госпитализирован. В больницу также отправятся беременные женщины, и люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. В целом же по России меры по борьбе с распространением COVID-19 ужесточаются.

Министерству транспорта и Минобороны поручено составить список аэропортов, которые смогут принять рейсы с нашими туристами из стран, где зафиксирован коронавирус. Минтруда должен проработать вопрос о приостановке работы санаториев. Регионам предписано закрыть ночные клубы, развлекательные центры, кинотеатры и детские комнаты.

В свою очередь, Роспотребнадзор должен контролировать, как соблюдаются ограничения. Количество заболевших коронавирусом в России растет. Инфицированы уже 495 человек. Только за последние сутки выявлено 57 новых случаев. Большинство в Москве — 28 человек, пятеро в Петербурге.

Столица была готова к удару. Об этом Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину на совещании по борьбе с пандемией. Мэр Москвы, как глава рабочей группы Госсовета по ситуации с коронавирусом, призвал окружить особым вниманием старшее поколение.

«Это пожилые люди. 65 лет, особенно старше. Мы объявили карантин с четверга они будут сидеть дома, даже те, кто работают от 65 лет переходят на больничный. Такую же аналогичную меру нам надо рекомендовать, у вас есть такая приличная динамика. Это в Питере надо делать, надо во всех миллионниках городах», — сказал Сергей Собянин.

С завтрашнего дня в Петербурге ужесточат меры безопасности в общественных местах. Закроются бассейны, фитнес-клубы и аквапарки. В клиниках города на Неве временно отменены плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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