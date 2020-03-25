Летчики ВКС РФ отработали полеты на истребителях пятого поколения СУ-57

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Военные продемонстрировали боевую мощь новых машин и слаженность действий звена в воздухе.

Фото: ТАСС / Марина Лысцева

Летчики Воздушно-космических сил России отработали полеты на истребителях пятого поколения СУ-57 включая предельные высоты и перегрузки. Высший пилотаж, тактические маневры, элементы ближнего воздушного боя. Кроме того военные продемонстрировали боевую мощь новых машин и слаженность действий звена в воздухе. Напомню, в мае прошлого года запущено серийное производство СУ-57. Эти самолеты специально разработаны для замены устаревшей модели.

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