Летчики ВКС РФ отработали полеты на истребителях пятого поколения СУ-57

Летчики Воздушно-космических сил России отработали полеты на истребителях пятого поколения СУ-57 включая предельные высоты и перегрузки. Высший пилотаж, тактические маневры, элементы ближнего воздушного боя. Кроме того военные продемонстрировали боевую мощь новых машин и слаженность действий звена в воздухе. Напомню, в мае прошлого года запущено серийное производство СУ-57. Эти самолеты специально разработаны для замены устаревшей модели.