Летчики ВКС РФ отработали полеты на истребителях пятого поколения СУ-57
Военные продемонстрировали боевую мощь новых машин и слаженность действий звена в воздухе.
Фото: ТАСС / Марина Лысцева
Летчики Воздушно-космических сил России отработали полеты на истребителях пятого поколения СУ-57 включая предельные высоты и перегрузки. Высший пилотаж, тактические маневры, элементы ближнего воздушного боя. Кроме того военные продемонстрировали боевую мощь новых машин и слаженность действий звена в воздухе. Напомню, в мае прошлого года запущено серийное производство СУ-57. Эти самолеты специально разработаны для замены устаревшей модели.
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