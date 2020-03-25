Женщина оставила новорожденного младенца в отделении больницы Оренбурга

Уборщица Оренбургской областной клинической больницы № 2 обнаружила в служебном тамбуре новорожденного младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Предварительно, мальчику несколько дней. Ребенок был найден на территории гинекологического отделения больницы.

В настоящее время малыш передан медикам для обследования. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск женщины, бросившей новорожденного младенца в лечебном учреждении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похищении младенца из перинатального центра Йошкар-Олы. Похитительница проникла в роддом под видом пациентки. Свидетели рассказали, что она была в халате и больничных тапочках. Поэтому не вызвала подозрений у персонала. Главе Минздрава республики Марий Эл объявлен выговор. Расследуется дело по статье «халатность». Главврач перинатального центра уволен.