Угроза цунами на Камчатке после землетрясения отменена

Мощное землетрясение этим утром произошло на Камчатке. По данным специалистов, его магнитуда составила 7,6. Сильнее всего это ощутили на себе в Петропавловске-Камчатском. В квартирах местных жителей качались люстры. Спасатели обследовали здания и серьезной угрозы для населения не обнаружили.

А вот жителей Северо-Курильска Сахалинской области пришлось срочно эвакуировать. После землетрясения в городе объявили тревогу из-за угрозы цунами. И хотя высота волны составила всего пол метра, специалисты рекомендовали местным жителям держаться подальше от берега. Около получаса назад угроза цунами была отменена.