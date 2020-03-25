Угроза цунами на Камчатке после землетрясения отменена

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Мощный удар стихии магнитудой 7,6 особенно шокировал утром жителей Петропавловск-Камчатского.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Мощное землетрясение этим утром произошло на Камчатке. По данным специалистов, его магнитуда составила 7,6. Сильнее всего это ощутили на себе в Петропавловске-Камчатском. В квартирах местных жителей качались люстры. Спасатели обследовали здания и серьезной угрозы для населения не обнаружили.

А вот жителей Северо-Курильска Сахалинской области пришлось срочно эвакуировать. После землетрясения в городе объявили тревогу из-за угрозы цунами. И хотя высота волны составила всего пол метра, специалисты рекомендовали местным жителям держаться подальше от берега. Около получаса назад угроза цунами была отменена.

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