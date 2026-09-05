Исполнительный директор фонда «Все для Победы!» погиб в результате атаки ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Анатолия Чернышова посмертно наградили орденом Мужества.

Как погиб исполнительный директор фонда Все для Победы

Фото: Народный фронт

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Исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов погиб после атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Народном фронте.

Чернышов получил ранения в результате воздушной атаки украинских боевиков на село Скворцово Симферопольского района.

«Он получил минно-взрывные травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось», — сообщили в организации.

За самоотверженность и преданность своему делу Анатолия Чернышова посмертно наградили орденом Мужества. В Народном фронте выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на СВО погиб Александр Сафонов — человек, которого многие россияне знали по популярному интернет-мему «Сафонов! Оплатить!». 

В зоне боевых действий он провел четыре года, отправившись на передовую добровольцем по контракту. Весной 2026 года стало известно о его решении защищать Родину с оружием в руках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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