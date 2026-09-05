«Зенит» примет ЦСКА, а московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 7-м туре РПЛ

Седьмой тур РПЛ может серьезно изменить расклад в верхней части таблицы. «Зенит» примет ЦСКА в битве претендентов, «Спартак» и «Динамо» сойдутся в московском дерби, а «Краснодар» попробует продолжить исторический старт. В это же время «Локомотив» будет пытаться выбраться из глубочайшего кризиса, а «Балтика» — доказать, что ее место среди лидеров не случайность.

Фото: premierliga.ru

Шесть туров позади, но вопросов в чемпионате меньше не становится. «Краснодар» идет без потерь и уже находится в шаге от повторения рекорда лучших стартов в истории РПЛ. «Спартак» после победы над «Зенитом» включился в чемпионскую гонку, но чуть не оступился в домашней игре с «Оренбургом». ЦСКА остается единственной командой без поражений. А вот «Локомотив», который еще недавно считался одним из претендентов на медали, неожиданно оказался в зоне стыковых матчей.

Седьмой тур даст ответы сразу на несколько важных вопросов.

«Зенит» — ЦСКА: битва лидеров без права на ошибку

Главная вывеска тура пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» и ЦСКА подходят к очному матчу с одинаковым количеством очков, но совершенно разным настроением.

Петербуржцы уже дважды проиграли в чемпионате — столько же поражений команда потерпела за весь прошлый сезон. При этом атака по-прежнему остается главным оружием команды: Максим Глушенков и Александр Соболев возглавляют список лучших бомбардиров клуба, забив по пять мячей.

ЦСКА пока единственный среди лидеров не знает поражений в РПЛ. Но армейцы подходят к матчу после ничьей с «Акроном» и с кадровыми проблемами в центре поля. Большое значение имеет возвращение Матвея Кисляка — без него команда заметно потеряла в качестве игры.

Отдельная интрига встречи — противостояние бывших партнеров. В январе Игорь Дивеев и Лусиано Гонду поменялись клубами. Теперь аргентинец готов сыграть против бывшей команды, а защитник «Зенита» пропустит матч из-за дисквалификации.

При этом именно ЦСКА остается неудобным соперником для Петербурга. «Зенит» не может победить армейцев дома уже три матча подряд.

«Динамо» — «Спартак»: дерби, которое может изменить расклад

Москва снова получит большое дерби. «Динамо» примет «Спартак» в матче, где на кону не только три очка, но и статус главного преследователя «Краснодара».

«Красно-белые» подходят к встрече после важнейшей победы над «Зенитом», которая позволила команде приблизиться к лидеру. Однако уже в следующем матче «Спартак» едва не уступил «Оренбургу».

У «Динамо» ситуация сложнее. Команда уже успела провести два московских дерби подряд и выиграть оба — у «Родины» и «Локомотива». Теперь перед Сандро Шварцем стоит новая проверка.

Главная надежда «бело-голубых» — возвращение Константина Тюкавина. Нападающий чаще всего забивал именно «Спартаку» — шесть голов во всех турнирах.

История последних встреч говорит о равенстве: в чемпионате прошлого сезона команды дважды сыграли вничью. Но сейчас победа может поднять «Динамо» вровень со «Спартаком» в таблице.

«Краснодар» идет за историей

У «Краснодара» есть шанс войти в историю российского футбола. Победа над «Крыльями Советов» станет седьмой подряд в чемпионате — раньше такой старт удавался только «Рубину» Курбана Бердыева и «Зениту» Андре Виллаш-Боаша.

При этом соперник для команды Мурада Мусаева максимально удобный. В прошлом сезоне «Краснодар» дважды разгромил самарцев с общим счетом 11:0.

Главной угрозой снова будет Джон Кордоба. Колумбиец уже забил «Крыльям» три мяча в прошлом чемпионате, а всего в матчах против этой команды у него шесть голов.

Самарцы, впрочем, подходят к игре в хорошем настроении. Команда Сергея Булатова выиграла два последних матча и забила в них шесть мячей. Теперь ей предстоит проверить, действительно ли прошлые разгромы остались в прошлом.

«Балтика» против «Локомотива»: встреча двух разных реальностей

Еще недавно «Локомотив» и «Балтика» воспринимались как команды с похожими перспективами. Сейчас они находятся на разных полюсах.

Калининградцы снова держатся среди лидеров и показывают, что прошлогодний успешный сезон не был случайностью.

А «Локомотив» переживает худший старт в своей истории в чемпионатах России. После шести туров у команды всего три очка и ни одной победы.

Проблемы железнодорожников связаны с потерей лидеров и необходимостью перестройки состава. Но именно матч с «Балтикой» может стать точкой разворота.

Тем более статистика остается на стороне «Локомотива»: в десяти матчах РПЛ против калининградцев команда ни разу не проиграла.

Остальные матчи тура: кто продолжит подъем, а кто останется в кризисе

Помимо главных афиш, седьмой тур предлагает еще несколько интересных сюжетов.

«Ростов» и «Факел» встретятся в донском дерби. Ростовчане успешнее выступают в Кубке России, чем в чемпионате, а воронежцы пока не знают побед в сезоне. Однако команда Олега Василенко проигрывает только с минимальной разницей и остается крепким соперником.

«Оренбург» и «Акрон» попробуют наконец уйти от ничейной зависимости. Оренбуржцы четыре тура подряд делят очки с соперниками, а тольяттинцы все свои баллы в РПЛ набрали именно благодаря ничьим.

Махачкалинское «Динамо» примет «Родину» в матче самых результативных команд тура. У москвичей уже 17 пропущенных мячей за шесть встреч, а команда Вадима Евсеева играет максимально бескомпромиссно.

«Рубин» проверит возродившийся «Ахмат». Грозненцы после тяжелого старта неожиданно забили семь голов за два последних тура, а казанцам придется искать способы остановить разогнавшуюся атаку соперника.

Седьмой тур РПЛ обещает не просто громкие вывески, а настоящие проверки для лидеров, кризисных команд и главных открытий сезона. «Зенит» и ЦСКА выяснят, кто готов к чемпионской гонке, «Спартак» и «Динамо» определят сильнейшего в Москве, а остальные команды продолжат борьбу за свои цели.

Расписание матчей седьмого тура РПЛ-2026/27:

5 сентября, суббота:

14:00 — «Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»;

16:30 — «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА;

19:00 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Факел» (Воронеж);

6 сентября, воскресенье:

14:00 — «Оренбург» — «Акрон» (Тольятти);

16:15 — «Динамо» (Махачкала) — «Родина» (Москва);

18:30 — «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва);

20:45 — «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва);

7 сентября, понедельник:

19:30 — «Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.