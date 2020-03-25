Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ из-за прозападных активистов

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Ниса Мурзанаева
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По словам министра обороны РФ, некоторые оппозиционеры пытаются проникать на военные объекты, прикрываясь законодательством.

Фото: ТАСС/Дружинин Алексей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал внести поправки в законы о СМИ из-за действий прозападных активистов, осуществляющих попытки проникнуть на военные объекты, прикрываясь законодательством.

По его словам, некоторые оппозиционеры, поддерживая такие обвинения Запада в адрес Кремля, как вмешательство в выборы президента США, атаки хакеров или сокрытие потерь в боевых действиях, пытаются попасть на российские военные объекты.

«Прикрываясь законами о СМИ, его (прозападного оппозиционного дивизиона — ред.) активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят», — цитирует главу Минобороны РФ РИА Новости.

Он добавил, что прозападные активисты снимают на камеры «входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет».

Сергей Шойгу подчеркнул, что прозападная оппозиция в России регулярно проходит обучение за границей. Он отметил, что можно себе только представить «к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада» за подобные действия. Именно поэтому министр обороны РФ призвал сенаторов отрегулировать законодательство в сфере медиа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию.

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