Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию
Накануне министр обороны России провел переговоры с главой арабской республики Башаром Асадом.
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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru
В российской армии усилили меры по защите здоровья личного состава. Во всех частях организованны обязательные медицинские проверки. Особо тщательно осматривают вернувшихся из заграничных командировок.
Не стали исключением и члены делегации Минобороны прилетевшие накануне из Сирии во главе с Сергеем Шойгу. У них измерили температуру, взяли анализы на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, обсудил с президентом страны Башаром Асадом вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации.
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