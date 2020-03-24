Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

В российской армии усилили меры по защите здоровья личного состава. Во всех частях организованны обязательные медицинские проверки. Особо тщательно осматривают вернувшихся из заграничных командировок.

Не стали исключением и члены делегации Минобороны прилетевшие накануне из Сирии во главе с Сергеем Шойгу. У них измерили температуру, взяли анализы на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, обсудил с президентом страны Башаром Асадом вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации.