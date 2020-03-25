Прямая трансляция обращения Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса.

В настоящий момент в России заражены 658 человек. Известно, что все заболевшие прибыли в РФ из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Летальных исходов не зарегистрировано.

Чтобы завершить работу над обращением к гражданам из-за коронавируса президент РФ вынужден был отменить запланированную накануне поездку в Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заседание совета по культуре с участием Владимира Путина в Петербурге перенесено.

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