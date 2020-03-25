Подведомственные Минобрнауки вузы перешли на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ призвал руководство всех университетов перенести весенние сессии на более поздний срок.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Астахов Дмитрий, 5-tv.ru
Все российские вузы, подведомственные Минобрнауки, перешли на дистанционное обучение. В министерстве создана оперативная группа экспертов, которые контролируют и помогают наладить работу в новых условиях. Все вопросы рассматриваются на совещаниях, которые транслируются в прямом эфире.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал руководство всех университетов воспользоваться опытом ведущих вузов России и перенести весенние сессии на более поздний срок. Готовиться необходимо и к тому, что итоговая аттестация, скорее всего, будет организована в онлайн-формате. В ведомстве сейчас прорабатывают этот вопрос.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
32%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?