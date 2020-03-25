Подведомственные Минобрнауки вузы перешли на дистанционное обучение

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Министр науки и высшего образования РФ призвал руководство всех университетов перенести весенние сессии на более поздний срок.

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Фото, видео: ТАСС/Астахов Дмитрий, 5-tv.ru

Все российские вузы, подведомственные Минобрнауки, перешли на дистанционное обучение. В министерстве создана оперативная группа экспертов, которые контролируют и помогают наладить работу в новых условиях. Все вопросы рассматриваются на совещаниях, которые транслируются в прямом эфире.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал руководство всех университетов воспользоваться опытом ведущих вузов России и перенести весенние сессии на более поздний срок. Готовиться необходимо и к тому, что итоговая аттестация, скорее всего, будет организована в онлайн-формате. В ведомстве сейчас прорабатывают этот вопрос.

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