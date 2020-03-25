Путин пообещал, что социальные пособия и льготы будут автоматически продлеваться в течение полугода

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Ниса Мурзанаева
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Президент РФ также предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам в случае резкого падения дохода граждан.

Фото: ТАСС/Толочко Виктор

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления с обращением к гражданам заявил, что социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода.

Это связано с нестабильной экономической ситуацией. Глава государства призвал власти к введению дополнительных шагов «по соцзащите граждан, сохранению доходов и рабочих мест». В связи с этим, российский лидер заявил, что выплаты ветеранам и труженикам тыла будут осуществлены в апреле до майских праздников.

Президент РФ также предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам в случае резкого падения дохода граждан более чем на 30%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил — Владимир Путин чувствует себя хорошо после посещения больницы.

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