Путин пообещал, что социальные пособия и льготы будут автоматически продлеваться в течение полугода
Президент РФ также предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам в случае резкого падения дохода граждан.
Фото: ТАСС/Толочко Виктор
Президент России Владимир Путин во время выступления с обращением к гражданам заявил, что социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода.
Это связано с нестабильной экономической ситуацией. Глава государства призвал власти к введению дополнительных шагов «по соцзащите граждан, сохранению доходов и рабочих мест». В связи с этим, российский лидер заявил, что выплаты ветеранам и труженикам тыла будут осуществлены в апреле до майских праздников.
Президент РФ также предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам в случае резкого падения дохода граждан более чем на 30%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил — Владимир Путин чувствует себя хорошо после посещения больницы.
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