Путин пообещал, что социальные пособия и льготы будут автоматически продлеваться в течение полугода

Президент России Владимир Путин во время выступления с обращением к гражданам заявил, что социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода.

Это связано с нестабильной экономической ситуацией. Глава государства призвал власти к введению дополнительных шагов «по соцзащите граждан, сохранению доходов и рабочих мест». В связи с этим, российский лидер заявил, что выплаты ветеранам и труженикам тыла будут осуществлены в апреле до майских праздников.

Президент РФ также предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам в случае резкого падения дохода граждан более чем на 30%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил — Владимир Путин чувствует себя хорошо после посещения больницы.