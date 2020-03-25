Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо после посещения больницы

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Ниса Мурзанаева
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Накануне президент РФ побывал в медучреждении в Коммунарке.

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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин хорошо себя чувствует после вчерашнего посещения больницы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что российский лидер продолжает здороваться с собеседниками за руку, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности и дезинфекции.

Накануне Владимир Путин побывал в медучреждении в Коммунарке. Глава государства осмотрел больницу и пообщался там с главным врачом Денисом Проценко. Медик рассказал президенту России о возможных вариантах развития ситуации с коронавирусом. По его словам, в настоящий момент существует два таких сценария — азиатский и итальянский.

«Азиатский сценарий — когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает», — объяснил Проценко.

В инфекционном отделении медицинского центра в поселке Коммунарка лечатся зараженные коронавирусом пациенты и проходят обследование те, у кого есть подозрение на наличие инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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