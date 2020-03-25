Курс рубля снизился почти на 30 копеек к доллару и евро

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Игорь Рязов
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Позиции национальной валюты ослабли на фоне обращения Владимира Путина к гражданам.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19 в России.

До начала обращения доллар торговался по 78 рублей 27 копеек, а евро — по 85 рублей 08 копеек. К моменту завершения речи президента доллар подорожал на 27 копеек (до 78,84 рубля), а евро — на 21 копейку (до 85,29 рубля).

Одновременно рынок российских акций продолжал ускорять рост. Так, в начале обращения Путина индекс Мосбиржи составлял 2429,3 пункта, а индекс РТС — 973. К завершению обращения индекс Мосбиржи достиг 2444,23 пункта, а РТС — 975,18 пункта.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, в России коронавирусом заражены 658 человек. За сутки больных COVID-19 стало больше на 163 человека. На этом фоне Владимир Путин решил выступить с обращением к гражданам.

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