Силы ПВО за день уничтожили 105 беспилотников в небе над Россией

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

Дроны ВСУ пытались атаковать сразу несколько регионов страны.

Сколько дронов сбили в небе над Россией 26 сентября

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 105 беспилотников самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины после начала СВО в феврале 2022 года. Для ударов Киев использует беспилотники и ракеты, в том числе по приграничным территориям, где под угрозой оказываются мирные жители и гражданская инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке беспилотников в Краснодарском крае. В Северском районе региона в результате падения обломков дронов погибли три человека, еще двое получили травмы. Также на нескольких предприятиях произошли возгорания, которые были ликвидированы.

Кроме того, в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры в крае временно приостанавливалось движение поездов. Сейчас работа транспорта восстановлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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Силы ПВО за день уничтожили 105 беспилотников в небе над Россией

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