Силы ПВО за день уничтожили 105 беспилотников в небе над Россией
Дроны ВСУ пытались атаковать сразу несколько регионов страны.
Фото: © РИА Новости
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Российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 105 беспилотников самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины после начала СВО в феврале 2022 года. Для ударов Киев использует беспилотники и ракеты, в том числе по приграничным территориям, где под угрозой оказываются мирные жители и гражданская инфраструктура.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке беспилотников в Краснодарском крае. В Северском районе региона в результате падения обломков дронов погибли три человека, еще двое получили травмы. Также на нескольких предприятиях произошли возгорания, которые были ликвидированы.
Кроме того, в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры в крае временно приостанавливалось движение поездов. Сейчас работа транспорта восстановлена.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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