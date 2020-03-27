Петросян объяснил свою склонность к ярким костюмам

Не успел Евгений Петросян жениться, а уже дает молодой супруге повод для ревности. С кем проводит время народный артист? Почему он пришел на премьеру без Татьяны? И стоит ли Брухуновой волноваться? Только в программе «Светская Хроника»!

Пока Татьяна Брухунова печет пирожки и ходит по музеям, Евгений Петросян (еще до известий о рождении ребенка) посещает светские мероприятия в компании своего адвоката Сергея Жорина.

«Почему вы сегодня без Татьяны?», — задают вопросы Петросяну.

Обычно юмориста везде сопровождает молодая жена. Вместе они стараются не пропускать ни одной премьеры.

«Я человек театра. Я вам о театре могу рассказывать сутками. И историю театра, и его настоящее, и его тенденции. И его проблемы», — рассказывает Петросян в интервью программе «Светская Хроника».

Но в этот раз Петросян предпочел общество друга. Неужели в семье артиста произошла размолвка?

Евгений Петросян: «Этот вопрос не требует однозначного ответа».

Мужское общество явно действует на юмориста положительно. Когда его сопровождает Брухунова, Петросян хмур и необщителен. Сейчас же — с удовольствием вел разговоры по душам со всеми желающими.

«Вы знаете, во Франции пожилые люди одеваются всегда в яркие цвета. Это какая-то компенсация что ли. Какая-то попытка внести равновесие», — делится артист.

Стоило только Петросяну появиться на публике без супруги, его тут же окружили симпатичные девушки. Жорин пытался встать на стражу нравственности и оградил клиента от назойливых поклонниц. Но тот, кажется, напротив, наслаждался обществом прекрасных дам.

Евгений Ваганович делится с ними секретами своей физической формы: «Только тренажерный зал. А вы что думаете, там только такие, которые плохо выглядят?»

Рассказывает, как любит отдыхать:

«Ну не надо максимализма. Если ты себя плохо чувствуешь — и полежать ничего страшного».

И раздает житейские советы. Видимо, основываясь на собственном богатом опыте. Интересно, как бы на столь игривое поведение возлюбленного отреагировала Татьяна?

Поклонники волнуются. Неужели в семье юмориста и его супруги — директора возникли проблемы? На вопрос одного из подписчиков, почему она не составила компанию Петросяну на премьере мюзикла, девушка ответила довольно сухо:

«Потому что у меня в этот вечер было другое мероприятие».

Татьяна посетила дом великого режиссера Станиславского. По историческим комнатам ходила одна, а впечатлениями делилась с виртуальными друзьями.

Даже во время флирта с представительницами прекрасного пола, Петросян не выпускал из рук телефон. Заметно нервничал и говорил: дела.

Петросян: «Я в работе. У меня и телепередачи, и концерты».

А может, в этот момент он выяснял отношения со своей любимой? Остается надеяться, что если у пары и есть трудности, то они временные. Тем более теперь — когда стало известно о рождении ребенка.