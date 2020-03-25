«Это больно»: звезда сериала «Триггер» испытала «спусковой крючок» на себе

Актриса Виктория Маслова рассказала о тяжелых съемках в сериале «Триггер». В интервью «7Дней» она призналась, что сцена сожжения вещей убитого мужа ее героини стала для нее самой трудной и заставила пережить заново события собственной личной жизни.

По ее словам, механизм спускового крючка, что по сути и есть триггер, сработал на съемках внезапно и сам собой. Каким был ее личный опыт, который ей пришлось пережить заново на площадке, она не уточнила.

«Это был самый тяжелый момент за весь период съемок. Мне даже не пришлось ничего играть, потому что ситуация на площадке перекликалась с событиями собственной личной жизни. Труднее всего было сдержать эмоции, не рыдать раньше времени и каждый раз входить в очередной дубль в нужном состоянии. В общем, что такое триггер, я испытала на себе. И больше не хотела бы сталкиваться с чем-то подобным. Это очень страшно и очень больно…», — призналась актриса.

При этом метод, который используется главным героем сериала для решения психологических проблем его пациентов, по мнению Масловой, действенен. И хотя тогда она с трудом смогла пережить этот момент съемок, сегодня он помог ей справиться с жизненными сложностями.

«Сейчас чуть не расплакалась, вспоминая ту ситуацию. Но тогда после бешеного выплеска эмоций избавилась от части душевной боли. Стало легче жить», — заключила Маслова.

Сериал «Триггер» вышел на экраны в феврале 2020 года. Он рассказывает о жизни успешного психолога, который помогает своим пациентам с помощью шоковой терапии. Он выводит их на истинные переживания и заставляет не врать самим себе. Его успех кажется несокрушимым, пока один из его клиентов не кончает жизнь самоубийством. Главную роль в картине сыграл Максим Матвеев. Также в сериале снялись Виктория Маслова, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Ян Цапник, Леонид Бичевин и другие известные артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Матвеев готовился к роли психолога в сериале «Триггер».