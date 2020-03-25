Иван Ожогин назвал плюс коронавируса для ценителей культуры

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Алиса Старжевская
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Артист выразил надежду, что сфера прекрасного понесет не слишком большие убытки из-за карантинных мер.

Фото: Instagram @ivanozhogin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актер музыкального театра и певец Иван Ожогин рассказал, какие плюсы можно увидеть в карантине из-за коронавируса. Как пишет ФАН, артист признался, что сейчас на апрель и май запланировано очень много культурных событий, подготовка которых требует много сил и времени у деятелей искусства. Многие из них будут перенесены на другие даты, что позволит лучше подготовить концерты, театральные постановки и другие мероприятия.

«Плюсы я тоже нахожу. У нас есть время на подготовку качественного продукта. Объективно оценить последствия можно будет летом», — сказал певец.

При этом он выразил надежду, что ситуация стабилизируется к концу мая. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как культурные учреждения из-за пандемии COVID-19 осваивают новый формат, чтобы не оставить публику без встреч с прекрасным. Постепенно к марафону, который позволяет посмотреть онлайн-экскурсии или даже спектакли и концерты, присоединились сотни музеев, театров и отдельных артистов.

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Тема:
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