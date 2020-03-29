Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

Андрей Липов назначен главой Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — Роскомнадозра (РКН). Распоряжение о назначении опубликовано на сайте правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

На посту главы ведомства Андрей Липов сменил Александра Жарова.

Андрей Юрьевич Липов пришел в Роскомнадзор с должности начальника Управления Администрации президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Андрей Липов окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Кандидат технических наук. В сфере информационных технологий он служит с 1990 года, то есть порядка 30 лет. За это время от руководящих должностей в различных отделах Минкомсвязи, куда он пришел в 2008 году, Липов дорос главы Департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий министерства в 2010-м.

В июле 2012 года Владимир Путин назначил Андрея Липова начальником Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Администрации главы государства, которое было реорганизовано в 2018 году.

Для Андрея Липова назначение главой Роскомнадзора является продолжением его карьерного роста. На сегодняшний день РКН проводит серьезную работу по обеспечению соблюдения законности на просторах всемирной паутины. С приходом Липова работа ведомства должна перейти на качественно новый уровень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Жаров был освобожден от должности главы Роскомнадзора по решению премьер-министра Михаила Мишустина.