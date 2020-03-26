Фото: В Петербурге мужчина зарезал мать и отца (18+)

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Мия Субботина
Эксклюзив 111

Злоумышленника, который жестоко расправился со своими родителями, задержали в квартире в центре города.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Сотрудники силовых структур в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который убил мать и отца в своей квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По подозрению задержан мужчина, на месте в квартире обнаружено тело его матери, отцу пытались оказать медпомощь, но он также скончался», — сказал собеседник агентства.

Инсайдер отметил, что ЧП произошло поздно вечером в доме на улице Казанской. Потерпевшие погибли от ножевых ранений.

5-tv.ru

По предварительной информации, которую источник сообщил 5-tv.ru, предполагаемый убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пьяный житель Белгорода исполосовал ножом тещу и едва не убил сына.

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