Из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения
За сутки диагноз COVID- 19 подтвержден еще у 163 россиян. Это жители Московской области, Краснодарского края, Якутии и Крыма. Общее число заболевших в России — 658 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Vladimir Prycek. 5-tv.ru
Сегодня, 26 марта, в обеих столицах вводятся серьезные ограничения. Так жители Москвы старше 65 лет должны соблюдать домашний режим. Те из них, кто работает, переходят на больничный. Дома останутся и люди с хроническими заболеваниями. По заявлению Сергея Собянина, в дальнейшем в столице следует закрыть все торговые центры, которые не продают товары первой необходимости, а также кафе и рестораны.
В Петербурге с 26 марта закрываются бассейны, фитнес-клубы и аквапарки. Уже не работают кинозалы, ночные клубы, развлекательные комплексы для детей.
Примеру российских столиц последовали и другие регионы. По всей России уже приостановлена диспансеризация, профосмотры, плановая госпитализация. Не работают государственные музеи, театры, библиотеки.
А в 14:00 часов 26-го марта настанет час-икс для россиян, которые застряли за границей. Именно к этому времени МИД должен подготовить списки наших соотечественников, которые хотят вернуться на родину.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.
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