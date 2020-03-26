Из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения

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За сутки диагноз COVID- 19 подтвержден еще у 163 россиян. Это жители Московской области, Краснодарского края, Якутии и Крыма. Общее число заболевших в России — 658 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Vladimir Prycek. 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сегодня, 26 марта, в обеих столицах вводятся серьезные ограничения. Так жители Москвы старше 65 лет должны соблюдать домашний режим. Те из них, кто работает, переходят на больничный. Дома останутся и люди с хроническими заболеваниями. По заявлению Сергея Собянина, в дальнейшем в столице следует закрыть все торговые центры, которые не продают товары первой необходимости, а также кафе и рестораны.

В Петербурге с 26 марта закрываются бассейны, фитнес-клубы и аквапарки. Уже не работают кинозалы, ночные клубы, развлекательные комплексы для детей.

Примеру российских столиц последовали и другие регионы. По всей России уже приостановлена диспансеризация, профосмотры, плановая госпитализация. Не работают государственные музеи, театры, библиотеки.

А в 14:00 часов 26-го марта настанет час-икс для россиян, которые застряли за границей. Именно к этому времени МИД должен подготовить списки наших соотечественников, которые хотят вернуться на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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