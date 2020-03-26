Квартира сгорела в историческом доме в центре Петербурга
Гигантский столб дыма от пожара на набережной реки Карповки был виден со всех сторон Северной столицы. Едкий смог накрыл Петроградский район.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В центре Петербурга сегодня ночью спасали жильцов многоэтажки. В доме, которому больше ста лет, произошел сильный пожар. Пламя охватило ветхое здание за считанные минуты. Женщин и детей с верхних этажей эвакуировали по пожарной лестнице. Десятки семей остались без крыши над головой. На месте ЧП побывал корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шестеро детей пострадали при пожаре в многоэтажке в Краснодаре.
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