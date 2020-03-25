Шестеро детей пострадали при пожаре в многоэтажке в Краснодаре
Троих несовершеннолетних госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @incident_krasnodar
Восемь человек пострадали в результате пожара в одном из многоквартирных домов в Краснодаре. Как стало известно 5-tv.ru, среди пострадавших шестеро детей.
Четверых несовершеннолетних доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Среди них трое находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.
Еще двоих детей поместили под амбулаторное лечение. Состояние двух пострадавших взрослых уточняется.
В сети появилось видео с пожаром. На кадрах видно, как сильное пламя вырывается с балкона на втором этаже. В подъезд одновременно забегают сотрудники МЧС в пожарной форме.
Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном пожаре под Пензой — в результате возгорания в деревянном частном доме погибли семь человек.
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