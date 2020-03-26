Столичная полиция поймала гражданина Украины за повреждением рельсов у станции Московского центрального кольца «Лужники». Как передает источник 5-tv.ru, инцидент произошел минувшей ночью. Молодой человек распылил на путях неизвестную жидкость из большого пульверизатора. Сильнодействующее вещество спровоцировало на металле реакцию.

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Украинца задержали с поличным. При нем имелись резиновые перчатки и другие средства защиты, а также паспорт на имя уроженца Донецка 1996 года рождения. Что входит в состав жидкости, и какова цель его поступка, задержанный не раскрыл. Была ли это попытка диверсии, предстоит выяснить правоохранителям.

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Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания пяти участников террористической группы, завербованных в колонии Калмыкии.