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Звезда сериалов «Кухня» и «Корни» рассказал о былом лихачестве и лишении прав

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Валентин Черников
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Актер Марк Богатырев признался, что прежде с удовольствием нарушал правила и рисковал жизнью.

Фото: Instagram @marchi25

Лишение водительских прав Марка Богатырева положило конец его лихачествам на машине. Об этом российский актер театра, кино и телевидения рассказал в интервью портал «7дней.ru».

Несколькими годами ранее звезда сериалов «Кухня» и «Корни» вел экстремальную жизнь. Как выразился он сам, все время шел по направлению к своему страху и желаниям.

«Мне все хотелось попробовать, всего достичь, отовсюду прыгнуть, со скоростью прокатиться. Я человек пробы, движения. Раньше пускался „во все тяжкие“ — и сильно получал по башке», — вспомнил Богатырев.

Теперь, как отмечает знаменитость, он изменился, переоценил себя, стал опытнее, ответственнее и мудрее. Это помогло ему устранить симптомы «звездной болезни», которые начали появляться после выхода сериала «Кухня». И, возможно, уберегло от катастрофы.

«Лихачество осталось глубоко в прошлом. Это раньше я быстро ездил на машине, нарушал правила движения, и мне, представьте, это нравилось. В этом есть какое-то гусарство — что ты живешь не как все. Но меня „догнали“ и лишили прав на два года. Считаю, это было правильно. За свои поступки нужно нести ответственность», — сказал актер.

Сегодня Марк ведет размеренную и по прежнему насыщенную событию жизнь, снимается в интересных проектах и морально готовится к свадьбе с актрисой Татьяной Арнтгольц, которая, по его словам, обязательно произойдет в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арнтгольц познакомила Богатырева с родителями.

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