Актер дубляжа, подаривший голос десяткам киноперсонажей, скончался 25 марта в возрасте 37 лет.

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Фото, видео: kino-teatr.ru, 5-tv.ru

«Высшим пилотажем» назвал озвученные ушедшим из жизни актером Сергеем Смирновым роли его учитель Станислав Стрелков. Над дублированием фильмов они работали вместе много лет.

«Это было и интересно, и часто, и… ко взаимному удивлению. Потому что трудно было предположить, что из молодого человека 25 лет с горящими и пылкими глазами получится вот такой вот профессионал. Но есть видимо какое-то провидение божественное в нашей встрече», — рассказал Стрелков в интервью 5-tv.ru.

Первое, чем поразил его Смирнов, своей настойчивой и целенаправленной подготовкой к этой деятельности. Начинающий актер искал любой способ развивать голос. Информации тогда было крайне мало, негде было почерпнуть практические знания, и Сергей покупал видеокассеты с пиратскими озвучками фильмов, изучал, как должен работать голосовой аппарат, повторял, переписывал, читал тексты, записывал и переслушивал сам себя.

«Последней моей работой с ним это было озвучивание фильма Паоло Дженовезе „Место встречи“. Вот он одного из главных героев озвучивал — слепого человека, который ищет путь к выздоровлению не совсем формальным путем. Это потрясающе было сделано. Это было сделано, как мы говорим, лучше, чем у оригинала. Потому что за каждым словом стоит драматургия», — вспоминает Станислав Стрелков.

По его словам, так было в каждой роли Смирнова. Не даром ходили легенды, что Том Круз лично утвердил его на позиции своих экранных персонажей.

Сергей Смирнов скончался 25 марта в возрасте 37 лет. Ранее о работе актера в столичном Театре Российской армии рассказал его коллега Юрий Сазонов.

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