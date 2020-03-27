Более десяти лет прошло с того момента, как Марина Федункив впервые вышла на сцену. Ее творческий путь был тяжелым, но очень интересным. Однако большую популярность звезда снискала только после участия в проекте Comedy Women.

Веселая, заводная, добрая и ранимая Марина готова радовать публику с утра и до вечера. Но мало кто знает, что пришлось пережить этой улыбчивой артистке за последние годы.

Так, в беседе с корреспондентом StarHit Марина призналась: на протяжение 13 лет она отважно боролась с зависимостью супруга. Но все усилия оказались напрасны.

«Там был весь спектр наркотиков. Пыталась лечить. Но пока сам человек не захочет, ничего не получится, сила воли должна быть еще. Я долго не понимала, что не вылечу», — вспоминала Федункив.

Кроме того, артистка рассказала, что супруг все эти годы ей изменял, а она прощала. Вот только забыть обиду не получилось. Несколько лет назад, не выдержав, звезда подала на развод. По ее словам, о решении она не жалеет. Но бывают моменты, когда эмоции берут верх и тогда актриса позволяет себе забыться за бокалом вина.

«Наревусь, как не знаю кто. Жалею себя и всех. Себя, что столько работаю. А пожалеть некому, потому что одна. Три года назад мы разошлись, прожили 13 лет. С каждым годом становишься осмотрительней», — рассказала артистка.

Сегодня Марина поставила перед собой трудную задачу. Она долгие годы мечтала о ребенке, но в браке так и не смогла забеременеть. Поэтому единственная цель 48-летней актрисы — стать матерью любым путем. Правда, ЭКО звезда делать побаивается.

«У меня детей нет. Не могу сейчас, есть проблемы, пробую. Но ЭКО делать не буду, — очень уж много побочных моментов. Я лечусь, хочу нормализовать здоровье. Много возможностей есть. Я готова к тому, что будет тяжело», — заявила артистка.

globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Федункив уточнила, что главная причина отсутствия детей — подорванное ненормированным графиком здоровье. Несмотря на боязнь делать ЭКО, звезда не исключает для себя варианта суррогатного материнства.

В заключение беседы звезда Comedy Women призналась, что у нее есть все необходимое для беззаботной жизни: собственное жилье в центре Москвы, большой загородный дом на Калужском шоссе и небольшие сбережения. Поэтому сегодня она полностью готова посветить себя воспитанию малыша.

«Для счастья не хватает семьи», — подытожила Федункив.

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