«Я не вокалист и не претендую»: Марина Федункив рассказала о карьере певицы
Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman планирует занять пустующую нишу на российской эстраде.
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Фото, видео: Instagram @marina_phedunkiv, 5-tv.ru
Талант Марины Федункив скоро заиграет для ее поклонников новыми красками. Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman готовится стать певицей и уже составляет концертную программу. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.
«У меня есть полюбившийся народный образ. Почему бы не развить его в еще одну грань? Я не вокалист и не претендую на эту нишу. Это не совсем пение, это актерское исполнение — будет некая обыгрываемая сценка и песня, затем другая сценка и песня», — предупредила актриса.
По словам Федункив, у нее нет голоса, но есть музыкальный слух — иногда она записывает песни с первой попытки. А чтобы у слушателей «не шла кровь из ушей», она посещает занятия вокалом. На сегодня она записала 15 забавных песен. Пока своим творчеством она делится в сети, но в скором времени планирует гастролировать.
«У нас такой ниши нет, чтобы была и юмор, и песня. Почему она должна пустовать? Я считаю это несправедливым, если я могу ее собой заполнить», — отмечает Федумкив.
Артистка добавила, что этот проект вынашивался на протяжении двух лет. Все это время у нее не доходили руки начать карьеру певицы. Времени между съемками и спектаклями не хватает и теперь, но Марина боится, что свободное место на эстраде займут другие.
«До недавнего времени я думала, что моя аудитория — женщины от 40 лет. Но сейчас в силу того, что у меня неплохо развиты интернет-площадки, приходят на спектакли молодые ребята, девочки. Аудитория поюнела», — сказала актриса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Федункив показала, как экономит на макияже.
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