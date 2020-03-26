Уникальные роды принимали врачи сразу нескольких клиник.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ron Nickel / Design Pics, /Marijan Murat, /Hans Wiedl, /004 Jason Alden

Уникальные роды приняли волгоградские акушеры. В местном перинатальном центре № 2 женщина весом почти 220 килограммов произвела на свет здоровую девочку.

Как сообщил областной Комитет по здравоохранению, из-за проблем со здоровьем у будущей мамы за течением ее беременности наблюдал лично главный внештатный акушер-гинеколог Волгограда. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения 18 марта. Помимо врачей перинатального центра, операцию проводили специалисты из других клиник, а также из медицинского университета.

Младенец родился весом почти 2,5 килограмма и ростом 49 сантиметров. И мама, и дочь чувствуют себя удовлетворительно и пока остаются под наблюдением медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жительнице Подмосковья, которая родила 11-го ребенка.

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