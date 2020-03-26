Взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске
Очевидцы сообщают о ЧП на улице Доменщиков.
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Фото, видео: ВКонтакте @Чёрное&Белое Магнитогорск, YouTube @FastGame24 игры и другое
Взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области. Очевидцы сообщают о ЧП на улице Доменщиков.
Обстоятельства уточняются.
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