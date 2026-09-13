Вместо вымышленного клада актеры в Польше нашли настоящее сокровище

Артефакт пролежал во рву дворца Пиляшковице, сохранившись благодаря особым условиям.
Фото: 5-tv.ru
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Актеры в Польше нашли настоящее сокровище вместо вымышленного клада
На территории дворца в Нижней Силезии обнаружили сохранившийся элемент кавалерийского снаряжения.
Съемочная группа фильма о поисках вымышленного сокровища случайно обнаружила настоящий исторический артефакт во рву возле дворца Пиляшковице в Польше. Находку сделали участники проекта Hi! History во время работы над экранизацией повести Корнеля Макушинского «Сатана из седьмого класса».
В рамках съемок актеров решили погрузить в атмосферу реальных поисков клада. Участник исторической ассоциации DRACO Веслав Андрисяк, находясь по пояс в грязи, обнаружил тяжелый металлический предмет.
Им оказалась кавалерийская кираса XIX века — часть защитного снаряжения, закрывавшая грудь. Благодаря воде и отсутствию кислорода предмет хорошо сохранился.
Историки пока не связывают находку с армией Наполеона. Предварительно считается, что кираса могла принадлежать немецкой гвардейской кавалерии. Вместе с ней во рву нашли фрагменты скульптур и старинную фурнитуру.
Сейчас артефакт отправлен на реставрацию. Специалисты рассчитывают обнаружить клеймо, которое поможет установить происхождение предмета. После восстановления находки передадут в музей Силезского дома в Жибице.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что археологи нашли в Коломне более 2600 серебряных монет.
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