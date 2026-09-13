Вместо вымышленного клада актеры в Польше нашли настоящее сокровище

|
Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Артефакт пролежал во рву дворца Пиляшковице, сохранившись благодаря особым условиям.

Актёры в Польше нашли настоящее сокровище во время съемок

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актеры в Польше нашли настоящее сокровище вместо вымышленного клада

 

На территории дворца в Нижней Силезии обнаружили сохранившийся элемент кавалерийского снаряжения.

Съемочная группа фильма о поисках вымышленного сокровища случайно обнаружила настоящий исторический артефакт во рву возле дворца Пиляшковице в Польше. Находку сделали участники проекта Hi! History во время работы над экранизацией повести Корнеля Макушинского «Сатана из седьмого класса».

В рамках съемок актеров решили погрузить в атмосферу реальных поисков клада. Участник исторической ассоциации DRACO Веслав Андрисяк, находясь по пояс в грязи, обнаружил тяжелый металлический предмет.

Им оказалась кавалерийская кираса XIX века — часть защитного снаряжения, закрывавшая грудь. Благодаря воде и отсутствию кислорода предмет хорошо сохранился.

Историки пока не связывают находку с армией Наполеона. Предварительно считается, что кираса могла принадлежать немецкой гвардейской кавалерии. Вместе с ней во рву нашли фрагменты скульптур и старинную фурнитуру.

Сейчас артефакт отправлен на реставрацию. Специалисты рассчитывают обнаружить клеймо, которое поможет установить происхождение предмета. После восстановления находки передадут в музей Силезского дома в Жибице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что археологи нашли в Коломне более 2600 серебряных монет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Москвич получил полтора года колонии за бросок бутылки из окна отеля
1:45
Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России
1:30
Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов
1:15
«Сейчас решим вопрос!» — SHAMAN дал денег юной фанатке, потерявшей смартфон
1:00
Вместо вымышленного клада актеры в Польше нашли настоящее сокровище
0:45
Марсианские ледники оказались похожи на мерзлоту Якутии

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Как будто моложе стал»: премьер Эфиопии об изменениях во внешности Лаврова
«Это случилось!» — У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео