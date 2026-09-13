Безопасный судоходный маршрут: Иран и Оман пришли к соглашению

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 13 0

Договор не подразумевает открытие Ормузского пролива.

Какое соглашение заключили Иран и Оман

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Иран и Оман пришли к соглашению по безопасному судоходству

Иран и Оман завершили согласование соглашения о создании судоходного маршрута в Ормузском проливе. Об этом сообщил источник иранскому информационному агентству Tasnim.

Представители МИД Ирака и стран Персидского залива примут участие в мероприятии, где планируется обнародовать текст договоренности. Как уточнило агентство, их присутствие связано с ознакомлением с условиями маршрута и транзита.

«Данное соглашение касается исключительно Ирана и Омана. Представители других стран будут присутствовать на встрече лишь для того, чтобы ознакомиться с деталями маршрута и условиями транзита, тем самым негласно демонстрируя международному сообществу, что они не возражают против этого плана», — говорится в сообщении Tasnim.

При этом соглашение не предусматривает открытие Ормузского пролива. Согласно достигнутым договоренностям, вход в Персидский залив через пролив относится к территориальным водам Ирана, а часть выходного маршрута также проходит через воды исламской республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об установке Ираном запретной для судоходства зоны в районе Ормузского пролива.

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