СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом под Пермью

Следователи начали расследование аварии с участием автобуса, в результате которой пострадали 22 человека.

Уголовное дело возбуждено после столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на трассе Пермь — Березники в Пермском крае. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В Прикамье следователем СК России по факту ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным местного минздрава, после аварии медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим, шестеро из них были госпитализированы. Правоохранители пока не уточнили статью УК РФ, по которой начато расследование.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках проверки были изъяты видеорегистратор и тахограф.

Авария произошла на 122-м километре дороги Пермь — Березники в районе населенного пункта Челва. В момент столкновения в салоне автобуса находились 45 пассажиров, среди которых были двое несовершеннолетних. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

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