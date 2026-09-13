СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом под Пермью

|
Василиса Власова
Василиса Власова 12 0

В момент инцидента внутри находились 45 человек, включая двух детей.

Уголовное дело завели после ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом под Пермью

Следователи начали расследование аварии с участием автобуса, в результате которой пострадали 22 человека.

Уголовное дело возбуждено после столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на трассе Пермь — Березники в Пермском крае. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В Прикамье следователем СК России по факту ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным местного минздрава, после аварии медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим, шестеро из них были госпитализированы. Правоохранители пока не уточнили статью УК РФ, по которой начато расследование.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках проверки были изъяты видеорегистратор и тахограф.

Авария произошла на 122-м километре дороги Пермь — Березники в районе населенного пункта Челва. В момент столкновения в салоне автобуса находились 45 пассажиров, среди которых были двое несовершеннолетних. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
Безопасный судоходный маршрут: Иран и Оман пришли к соглашению
0:15
СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом под Пермью
0:01
Анна Семенович дождалась предложения руки и сердца
23:45
Фестиваль Росгвардии собрал более 25 тысяч человек в «Лужниках»
23:25
В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20
23:15
Капитан погиб после выброса судна на берег в Обской губе

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Это случилось!» — У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок
Груды металла: кадры с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео