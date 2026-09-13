Марсианские ледники оказались похожи на мерзлоту Якутии

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Выяснилось, что на Красной планете даже можно утолить жажду.

Есть ли вода на Марсе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Астроном Сурдин сравнил участки Марса с вечной мерзлотой Якутии

На Марсе есть районы с замерзшей водой, похожие на вечную мерзлоту в Якутии. Об этом на фестивале «Техноарт» в Новосибирске рассказал астроном Владимир Сурдин.

По его словам, около 40% грунта в таких местах составляет водяной лед, а еще примерно половина — минеральные вещества.

«У нас в Якутии такие вот области вечной мерзлоты есть, но они, как видите, есть и на Марсе. И там прям накопал себе лопатой (льда. — Прим. ред.), нагрел и, пожалуйста, водичка. Она грязная, конечно, будет, но если профильтровать, перегнать, то будет нормальная чистая вода», — отметил Сурдин.

Сохраняться в замерзшем виде воде помогает низкая температура. Среднегодовая температура на Марсе составляет около минус 60 градусов.

Сурдин также рассказал, что около 3,5 миллиарда лет назад на планете были океан и реки. Позже примерно половина воды испарилась в космос, а остальная ушла под поверхность и замерзла.

По словам астронома, ученым удается получать хорошие снимки Марса с орбиты. Это связано с тем, что атмосфера планеты разрежена и почти не мешает наблюдениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за Нептуном обнаружили 27 неизвестных объектов. Ученые считают, что эти небольшие ледяные тела почти не изменились за миллиарды лет и могут помочь узнать о процессах, которые происходили при зарождении Солнечной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Москвич получил полтора года колонии за бросок бутылки из окна отеля
1:45
Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России
1:30
Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов
1:15
«Сейчас решим вопрос!» — SHAMAN дал денег юной фанатке, потерявшей смартфон
1:00
Вместо вымышленного клада актеры в Польше нашли настоящее сокровище
0:45
Марсианские ледники оказались похожи на мерзлоту Якутии

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Как будто моложе стал»: премьер Эфиопии об изменениях во внешности Лаврова
«Это случилось!» — У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео