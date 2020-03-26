Хлопок газовоздушной смеси на улице Доменщиков в городе Магнитогорск Челябинской области произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом заявили в региональном МЧС.

Взрыв привел к возгоранию в четырех квартирах. Тушение проводится по третьему рангу сложности. Пострадавших нет.

В свою очередь очевидцы сообщают об одном пострадавшем. Официального подтверждения эта информация пока не получила.