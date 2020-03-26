Лидеры стран G20 оценили решение МОК перенести Олимпиаду-2020

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) приветствуют решение Международного олимпийского комитета (МОК) отложить проведение летних Олимпийских игр в Токио до лета 2021 года. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

«Мы высоко ценим усилия по охране здоровья населения путем отсрочки проведения крупных публичных мероприятий, в частности, решение МОК перенести Олимпийские игры на период не позднее лета 2021 года», — отмечается в коммюнике.

Одновременно лидеры G20 приветствовали «решимость Японии принять Олимпийские и Паралимпийские игры». Власти Страны восходящего солнца ранее говорили, что проведение соревнований станет «символом человеческой стойкости».

Как сообщал 5-tv.ru, МОК принял решение о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год 24 марта. Это решение было не очевидно: за два дня до его объявления глава комитета Томас Бах не исключал проведения летних Олимпийских игр в Японии в этом году.

Экстренный саммит лидеров G20 проходил в режиме видеоконференции. Во время него главы крупнейших государств мира также договорились о вложении пяти триллионов долларов в мировую экономику. Крупные инвестиции необходимы для преодоления финансовых последствий коронавируса.