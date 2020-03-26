Страны «Большой двадцатки» (G20) договорились о вложении пяти триллионов долларов в мировую экономику для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

В документе сказано, что страны «двадцатки» единым фронтом выступят против пандемии коронавируса. Главные приоритеты клуба — спасти жизни людей, защитить их доходы и рабочие места, а также сохранить финансовую стабильность.

Лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли. Они также договорились выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) деньги для борьбы с COVID-19.

Кроме того, ВОЗ получит расширенные полномочия для противодействия распространению инфекции. К этой работе наряду с ней будут привлечены Международный валютный фонд (МВФ) и ООН. Другие международные организации должны мониторить ситуацию с воздействием пандемии на экономику.

Стоит отметить, что в этом году саммит лидеров G20 состоялся в формате видеоконференции. Главы крупнейших государств мира не стали встречаться вместе из-за опасности заразиться вирусом SARS-CoV-2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 470 тысяч человек. Очагом распространения инфекции остается Европа.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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