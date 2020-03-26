Страны G20 вложат пять триллионов долларов в экономику из-за коронавируса
Лидеры стран «Большой двадцатки» также договорились о расширении полномочий ВОЗ.
Фото: www.globallookpress.com /Kremlin Pool
Страны «Большой двадцатки» (G20) договорились о вложении пяти триллионов долларов в мировую экономику для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.
В документе сказано, что страны «двадцатки» единым фронтом выступят против пандемии коронавируса. Главные приоритеты клуба — спасти жизни людей, защитить их доходы и рабочие места, а также сохранить финансовую стабильность.
Лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли. Они также договорились выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) деньги для борьбы с COVID-19.
Кроме того, ВОЗ получит расширенные полномочия для противодействия распространению инфекции. К этой работе наряду с ней будут привлечены Международный валютный фонд (МВФ) и ООН. Другие международные организации должны мониторить ситуацию с воздействием пандемии на экономику.
Стоит отметить, что в этом году саммит лидеров G20 состоялся в формате видеоконференции. Главы крупнейших государств мира не стали встречаться вместе из-за опасности заразиться вирусом SARS-CoV-2.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 470 тысяч человек. Очагом распространения инфекции остается Европа.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 мар
- На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин
- 26 мар
- Правительство приступило к выполнению поручений президента, объявленных в обращении к россиянам
- 26 мар
- Египетские пирамиды теперь стерильны
- 26 мар
- «Паниковать незачем»: Борис Акунин заболел коронавирусом
- 26 мар
- Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве
- 26 мар
- Тонну золота вывезли из России в Британию в разгар эпидемии коронавируса
- 26 мар
- Закроют рестораны, магазины и храмы: в Петербурге озвучили меры по борьбе с коронавирусом
- 26 мар
- У сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус
- 26 мар
- Представитель ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
- 26 мар
- Винокур опроверг слухи о коронавирусе у Лещенко и рассказал о его состоянии
Читайте также
61%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?