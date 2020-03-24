Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса
О переносе соревнований объявили в Международном олимпийском комитете.
Фото: ТАСС/Alessandro Di Ciommo
Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. О переносе соревнований объявили в Международном олимпийском комитете.
Губернатор японской столицы заверил, что в случае переноса название останется прежним — «Токио-2020».
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