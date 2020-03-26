Пожар в Магнитогорске: последние подробности от очевидцев, МЧС и ФСБ
Предварительно, при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме погибли двое человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС РФ
Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Магнитогорске Челябинской области. В настоящий момент известно о двух жертвах происшествия. В ФСБ сообщили, что трагедия произошла исключительно по бытовым причинам.
«Это чисто бытовое происшествие, ничего криминального здесь нет. Сотрудники правоохранительных органов задействованы в оцеплении, чтобы не допустить пострадавших на пожаре. Сотрудники ФСБ не привлекаются. На месте работает МЧС», — цитирует «Интерфакс» источник в ведомстве.
Ситуацию также прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.
«Поступила информация, предварительно, по хлопку в жилом многоэтажном доме. С последующим возгоранием. В данный момент горение ликвидировано. Был спасен 31 человек. Информация по пострадавшим уточняется», — сказал он.
Женщина, которая оказалась на месте происшествия рассказала о том, как ей и другим очевидцам удалось спасти жизнь маленькому ребенку.
«Заходила в магазин, услышала взрыв. Бабахнуло. Пришли смотреть, а тут уже пламя. Какой-то парень, видели, несет маленького ребеночка. Месяцев восемь-девять. Мы завернули его в мою куртку и повезли на станцию скорой помощи. Живой был, плакал. Ручка, конечно, обгорела», — поделилась она.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места взрыва дома в Магнитогорске.
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