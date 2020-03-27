«На изоляции»: Рубальская рассказала о состоянии после новостей о Лещенко

Поэтесса сообщила, что приняла решение самоизолироваться, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Поэтесса Лариса Рубальская после новостей о том, что у Льва Лещенко подозревают наличие коронавируса, приняла решение остаться на двухнедельном карантине дома. Она сообщила изданию Teleprogramma.pro, что сидела рядом с певцом на съемках передачи «Привет, Андрей» накануне того, как Лещенко попал в больницу. Поэтесса сдала анализ на COVID-19, его результат оказался отрицательным.

«У меня все хорошо. Вчера, когда узнала, было тяжело и страшно. Сейчас я на изоляции, с собачкой выхожу на пять минут. За других людей я тоже волнуюсь. Хочу, чтобы Лещенко тоже был жив, здоров. Я взрослый, сознательный человек, отказываюсь от съемок. А что делать? Надо переждать», — сказала Рубальская.

Ранее ряд СМИ сообщал, что у 78-летнего Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавируса, однако подтверждения информации от самого певца не было. Артист был госпитализирован с двусторонним воспалением легких в столичную больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся COVID-19. Позже, как писал 5-tv.ru, в Минздраве прокомментировали состояние Льва Лещенко.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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