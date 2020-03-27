«На изоляции»: Рубальская рассказала о состоянии после новостей о Лещенко
Поэтесса сообщила, что приняла решение самоизолироваться, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.
Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov
Поэтесса Лариса Рубальская после новостей о том, что у Льва Лещенко подозревают наличие коронавируса, приняла решение остаться на двухнедельном карантине дома. Она сообщила изданию Teleprogramma.pro, что сидела рядом с певцом на съемках передачи «Привет, Андрей» накануне того, как Лещенко попал в больницу. Поэтесса сдала анализ на COVID-19, его результат оказался отрицательным.
«У меня все хорошо. Вчера, когда узнала, было тяжело и страшно. Сейчас я на изоляции, с собачкой выхожу на пять минут. За других людей я тоже волнуюсь. Хочу, чтобы Лещенко тоже был жив, здоров. Я взрослый, сознательный человек, отказываюсь от съемок. А что делать? Надо переждать», — сказала Рубальская.
Ранее ряд СМИ сообщал, что у 78-летнего Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавируса, однако подтверждения информации от самого певца не было. Артист был госпитализирован с двусторонним воспалением легких в столичную больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся COVID-19. Позже, как писал 5-tv.ru, в Минздраве прокомментировали состояние Льва Лещенко.
- 27 мар
- «Сволочи, дома сидите?» Кудрявцева обратилась к россиянам на карантине
- 27 мар
- Как и чем правильно дезинфицировать смартфон, чтобы защититься от вирусов
- 27 мар
- Россияне запустили в сети флешмоб #Сидимдома
- 27 мар
- С подозрением на коронавирус госпитализирована 106-летняя москвичка
- 27 мар
- Звезда «Крокодила Данди» и «Клана Сопрано» умер из-за коронавируса
- 27 мар
- Как лидеры стран «Большой двадцатки» решили бороться с пандемией коронавируса
- 27 мар
- Стало известно, в каком состоянии Игорь Николаев лежит в Коммунарке
- 26 мар
- В Китае предположительно найден тот, с кого началась пандемия
- 26 мар
- Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи для Италии
- 26 мар
- Итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом
Читайте также
69%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?