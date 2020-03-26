В Минздраве прокомментировали состояние Льва Лещенко

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось. Об этом рассказали Министерстве здравоохранения России. Отмечается, что высокая кислородная поддержка артисту не нужна, течение болезни позволяет надеяться на благоприятный исход.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лев Лещенко был госпитализирован с двусторонним воспалением легких в столичную больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом. Друг певца Владимир Винокур сказал, что коронавирус у артиста пока не подтвердился, все результатов анализов пока нет.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112