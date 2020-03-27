Принц Гарри и Меган Маркл опасаются, что тоже могли заразиться коронавирусом

COVID-19 диагностирован у 71-летнего принца Чарльза, с которым герцог и герцогиня Сассекские общались в начале марта во время визита в Великобританию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face

Меган Маркл опасается, что они с принцем Гарри тоже могли заразиться коронавирусом, как и 71-летний принц Чарльз, с которым они общались в начале марта во время своего визита в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в окружении герцога и герцогини Сассекских. Пара находится сейчас в Канаде, куда они переехали с сыном Арчи после того, как отказались от привилегий и обязанностей членов королевской семьи. По данным газеты, после того как стало известно, что у 71-летнего принца Чарльза обнаружен коронавирус, Гарри общался с ним по телефону.

«Конечно, он расстроен. Она сказала, что они оба разочарованы, потому что хотели бы сделать гораздо больше, чтобы помочь», — сказал источник издания.

У Меган и Гарри пока нет никаких симптомов коронавируса, поэтому они решили просто оставаться дома и принимают все возможные меры предосторожности, чтобы не заразить Арчи, которому через полтора месяца исполнится год.

«Меган сказала, что лучше будет слишком осторожна, чем наоборот», — сказал инсайдер.

Теперь в их особняке любой, кто выполняет поручения для членов королевской семьи, должен всегда носить маску, а сотрудники должны оставлять свои туфли и пальто на улице в специально отведенном месте. Все продукты моются с мылом и никакие коробки не разрешается заносить в дом.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Меган Маркл заявила, что категорически против каких бы то ни было поездок принца Гарри в условиях эпидемии коронавируса, в том числе и в Великобританию к заболевшему коронавирусом отцу.

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