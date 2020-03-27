Путин назвал защиту прав граждан первостепенной задачей Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем войск национальной гвардии сотрудников и ветеранов Росгвардии, сообщает РИА Новости. Во время своей торжественной речи глава государства напомнил, что на первом месте перед бойцами всегда должны стоять охрана и защита интересов граждан России.

«И конечно, вашего особого внимания, собранности требует обеспечение правопорядка, безопасности людей в ходе различных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий. По каждому из этих направлений нужно действовать решительно, результативно и, подчеркну, строго в рамках закона, всегда на первое место ставить права и интересы граждан страны, опираться на доверие и уважение людей», — сказал Путин.

Среди других не менее значимых задач российский лидер назвал борьбу с экстремизмом и терроризмом, контроль над оборотом оружия, охрану гособъектов. Также президент отметил, что знает, как бойцы гордятся историей своей страны, и пожелал им успехов на службе.

Ранее 5-tv.ru писал, как росгвардейцы провели парад под окнами ветерана ВОВ в Кизляре.