Одна из самых знаменитых пар 70-х — Лев Лещенко и Алла Абдалова. Их союз продержался целых десять лет. Но мало кто знает, какие козни подстроила судьба на пути к счастью двух артистов. И если Лещенко после развода смог наладить и личную жизнь, и карьеру, Алла превратилась в затворницу.

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Как пишет StarHit, они познакомились в ГИТИСе, где оба учились. Уже тогда у Аллы был ворох поклонников, но она выбрала его. Молодая женщина уже блистала в лучах славы, когда Лещенко еще только пытался заявить о себе. Довольно быстро сыграли свадьбу, и молодожены поселились вместе с родителями жениха.

Скромный быт их не тяготил, у обоих были гастроли, плотные графики. Потом карьера пошла в гору. Именно когда Алла была рядом, к Лещенко пришла настоящая слава — любящая жена посоветовала его автору песни, которой суждено было стать всенародной — «День Победы».

Но когда жизнь, казалось бы, улыбнулась молодой семье, начались первые размолвки. Переехав в новую квартиру, они стали ссориться, семейному счастью мешали амбиции.

Тогда же Алла отказалась от главного женского счастья — ребенка. И не один, а целых четыре раза.

«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: „Ты меня любишь? Если да, то рожу“. Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять залетела, снова спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то, вроде, поступай, как хочешь», — вспоминает певица.

Потом случилась измена, которая перевернула всю жизнь Аллы. К этому моменту их брак уже трещал по швам, они то расходились, то сходились. В какой-то момент Лещенко познакомился с Ириной в Сочи — она приехала в СССР из Венгрии, где работали ее родители. Девушка так понравилась певцу, что он не отступался даже, когда она уехала — звонил по телефону, клялся в любви. Вернувшись домой, объявил с порога — люблю другую.

«Забирай свои вещи и прощай, Лева», — сказала жена.

Их развод стал для нее ударом. Несмотря на то, что вокруг нее продолжали виться мужчины, она так и не нашла свое женское счастье. Позже сошла на нет и карьера, а после все усугубилось пристрастием к алкоголю. Впоследствии Алла Абладова не раз жалела, что настояла на разводе.

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