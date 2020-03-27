В России до лета останавливают работу курортных объектов
Новые меры по защите россиян от СОVID-19 разработали в правительстве РФ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Новые меры по защите населения России от коронавируса разработали в правительстве. Михаил Мишустин поручил Росавиации самостоятельно составлять расписание вывоза иностранцев за пределы России. Остальные рейсы будут выполняться только по особому распоряжению.
Кроме того с завтрашнего дня до 1 июня приостанавливается работа курортных зон, в том числе санаториев, объектов массового отдыха и спорта. Предприятия общественного питания закроются до 5 апреля. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Тем временем в частных лабораториях Петербурга и Москвы начали брать анализы на новую коронавирусную инфекцию. Выявлять COVID-19 будут с помощью систем полимеразной цепной реакции (ПЦР), их производит научный центр «Вектор» Роспотребнадзора. У пациента берут мазок из верхних дыхательных путей, из носа и ротоглотки. Чтобы пройти тест — нужно записаться заранее.
После процедуры кабинет в обязательном порядке дезинфицируют. Результат теста будет готов через сутки. Его можно получить по смс и на электронную почту. Медики обещают: в ближайшие дни они начнут брать анализы и на дому.
Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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