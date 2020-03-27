Джоли воссоединится со старшим сыном из-за эпидемии коронавируса
Мэддокс Шиван возвращается в США из Южной Корее, где закрыли институт Енсей.
Фото: www.globallookpress.com © Regina Wagner
В жизни Анджелины Джоли нежданная радость. Ее старший сын Мэддокс, проходящий обучение в Южной Корее, воссоединился с семейством в США. Как пишет People Magazine, юношу вынудило вернуться закрытие университета в Сеуле из-за пандемии коронавируса.
Мэддокс учится в столице Южной Кореи как обычный студент, не пользуясь мировым именем своей звездной мамы. До последнего он посещал занятия, а теперь вернулся в Лос-Анджелес, где его ждут сестры и братья. За время его отсутствия в семье произошло много нового. Например, как писал 5-tv.ru, две его сестры Захара и Шайло перенесли операции. В США старший отпрыск Джоли намерен продолжать изучать русский и корейский языки.
Что же до Анджелины Джоли, она продолжает оказывать помощь нуждающимся по всему миру. Не так давно знаменитость пожертвовала миллион долларов на питание детей, которые могут его лишиться из-за пандемии коронавируса.
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