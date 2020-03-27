Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения Chevrolet Niva с остановочным павильоном под Тулой. Как стало известно 5-tv.ru, смертельная авария произошла утром 27 марта на 262-м километре трассы М-4 «Дон» в Воловском районе около деревни Красный Холм.

По данным автоинспекторов, водитель отечественного внедорожника по невыясненным причинам съехал с проезжей части и врезался в кирпичную остановку. В результате мощного удара мужчина и его пассажиры — супруга и десятилетний мальчик — погибли на месте происшествия.

Отмечается, что в момент ДТП людей в павильоне не было. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарка перелетела через отбойник на эстакаде и влетела в грузовик в Петербурге.