Видео: Семь человек погибли в страшном пожаре в бараке в Екатеринбурге

К настоящему моменту открытый огонь в двухэтажном строении ликвидирован.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Семь человек стали жертвами пожара в Екатеринбурге. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в двухэтажном деревянном бараке. Площадь горения составила 200 квадратных метров.

Десять человек смогли самостоятельно эвакуироваться с места происшествия. На вызов прибыли экстренные службы, для тушения было задействовано 11 единиц техники МЧС и 50 человек.

К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытый огонь, ведется полив барака и разборка его конструкции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске под Челябинском.

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