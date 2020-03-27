Певица Мэрайя Кэри отмечает юбилей

Сегодня популярной во всем мире исполнительнице — 50 лет. За время своей карьеры она выпустила более 200 миллионов пластинок.

Фото: Instagram @mariahcarey

Певице, ставшей самой продаваемой исполнительницей 90-х, Мэрайе Кэри сегодня исполнилось 50 лет. Ее биографию вспомнила «Газета.ru».

Любовь к пению у Мэрайи появилась благодаря матери — оперной певице Патрисии Хики. В школьном возрасте юная артистка настолько посвящала себя любимому занятию, что пропускала уроки: много времени Мэрайя тратила на запись первого трека. В старшей школе она познакомилась с музыкантом Беном Маргулисом, у которого дома была звукозаписывающая студия, и почти все время проводила там.

После выпуска девушка пыталась попасть хотя бы в один из музыкальных лейблов, однако повсюду получала отказы. Мэрайя переехала в Нью-Йорк и стала петь на бэк-вокале у певицы Бренды К. Стар. Параллельно с этим девушка трудилась над собственным альбомом, который случайным образом принес ей успех. На одной из очередных вечеринок он попал в руки к именитому продюсеру Томми Моттоле. Он был впечатлен талантом Мэрайи и предложил ей контракт. Именно тогда карьера певицы пошла в гору.

В 1990 году Мэрайя выпустила свой дебютный альбом, который назывался ее же именем — Mariah Carey. Через год певица была номинирована на премию «Грэмми» и получила две статуэтки — в номинации «Лучшая поп-вокалистка» и «Лучший начинающий исполнитель». За все это время певица выпустила более 200 миллионов пластинок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых зажигательных треках Мэрайи Кэри.

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