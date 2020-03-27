Знаменитые российские актеры, певцы и музыканты призвали россиян поучаствовать в масштабном флебшмобе «СИДИМДОМА» в знак борьбы с распространением коронавируса.

Задача проста: выложить в сеть домашнее видео или фото и рассказать, чем можно занять себя и родственников, сидя на карантине.

Главная цель данного проекта — подать пример тем людям, которые намеренно игнорируют просьбы правительства страны остаться дома и не посещать общественные места из-за большого риска заражения COVID-19.

Так, певец Денис Майданов призвал поклонников последовать его примеру и перевести работу на удаленный режим. Артист рассказал, что ему тоже приходится нелегко. Ведь из-за отмены концертов он фактически остался без заработка. Но Майданов считает, что это не повод нарушать карантин и подвергать огромному риску себя и родных людей.

«Надо нам всем вместе бороться с этим вирусом. Все пройдет и это тоже пройдет», — отметил певец.

В свою очередь «временно безработная» ZARA рассказала поклонникам, что очень рада внезапным каникулам. Ведь теперь она все свободное время может посвящать родным людям, а также экспериментировать на кухне. Своим фанатам артистка раскрыла секрет вкуснейшей долмы из виноградных листьев.

Популярный российский актер Сергей Безруков также обратился к россиянам с просьбой остаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусом. Он напомнил поклонникам, что выходная неделя — это не повод гулять по городу или съездить на шашлыки. А возможность защитить себя и близких от тяжелого заболевания.

«Дорогие друзья, убедительная просьба: на эти выходные останьтесь дома, побудьте с семьей! Хорошо?», — обратился к подписчикам Безруков.

Дрессировщик Аскольд Запашный настоятельно рекомендовал фолловерам вспомнить о том, что такое дисциплина и почему она важна в данной ситуации с коронавирусом. По словам артиста, сегодня перед каждым из нас стоит задача сохранить здоровье и победить пандемию COVID-19. По его словам, жертв можно избежать только в том случае, если быстро реагировать на просьбы правительства и соблюдать рекомендации врачей.

Звезда российского кинематографа, актриса Елизавета Боярская призвала каждого гражданина ценить те усилия, которые прилагают медики, чтобы излечить пациентов уже заразившихся коронавирусом. Она напомнила, что при несоблюдении режима карантина в какой-то момент больничных коек и медикаментов будет не хватать, и тогда избежать массовых жертв, как в Италии или в США, не удастся.

«Давайте проявим солидарность и сознательность! Давайте сидеть дома и не контактировать друг с другом. Давайте подумаем о наших родителях и старшем поколении. Давайте бороться вместе. У нас все получится! Только нужно немного потерпеть», — обратилась к фанатам Боярская.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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