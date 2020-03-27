Пассажира в наркотическом опьянении сняли с рейса Москва-Омск

Пассажира, которого заподозрили в употреблении наркотических веществ, сняли с рейса Москва-Омск. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что 34-летний гражданин нигде не работал и был четырежды судим — в последний раз в 2013 году по статье «Кража». Тогда ему было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Мужчину, который по внешним признакам находился на борту воздушного судна в состоянии наркотического опьянения, сняли с рейса авиакомпании «Nord Wind» сотрудники медицинского здравпункта Омского аэропорта.

Задержанному правоохранителями пассажиру грозит административное наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Сочи сняли с рейса пьяного пассажира. Не улетевшему домой петербуржцу грозит административное наказание.