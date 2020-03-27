Пассажира в наркотическом опьянении сняли с рейса Москва-Омск
Нарушитель правопорядка был четырежды судим.
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
Пассажира, которого заподозрили в употреблении наркотических веществ, сняли с рейса Москва-Омск. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Известно, что 34-летний гражданин нигде не работал и был четырежды судим — в последний раз в 2013 году по статье «Кража». Тогда ему было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.
Мужчину, который по внешним признакам находился на борту воздушного судна в состоянии наркотического опьянения, сняли с рейса авиакомпании «Nord Wind» сотрудники медицинского здравпункта Омского аэропорта.
Задержанному правоохранителями пассажиру грозит административное наказание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Сочи сняли с рейса пьяного пассажира. Не улетевшему домой петербуржцу грозит административное наказание.
Читайте также
28%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?